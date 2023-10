NÜRNBERG. (1199) In der Nacht von Dienstag (17.10.2023) auf Mittwoch (18.10.2023) brachen Unbekannte in ein Bürogebäude im Nürnberger Stadtteil Gärten b. Wöhrd ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.



In den Mittwochmorgenstunden bemerkte ein Mitarbeiter, dass in der vorausgegangenen Nacht in ein Bürogebäude in der Pirckheimerstraße eingebrochen worden war und verständigte die Polizei.

Die Einbrecher stiegen durch ein Fenster im ersten Obergeschoss in das mit einem Baugerüst versehene Gebäude ein.

In dem Gebäude brachen die Unbekannten mehrere Türen auf und durchwühlten die Büroräume.

Durch das rabiate Vorgehen der Einbrecher entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.000 EUR, die Höhe des Entwendungsschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei führte am Tatort Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Stefan Schmid / bl