NÜRNBERG. (1198) Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahm am frühen Sonntagmorgen (15.10.2023) einen 21-jährigen Mann fest, der im Verdacht steht, eine Frau in der Nürnberger Innenstadt sexuell belästigt zu haben. Die Kriminalpolizei ermittelt und prüft Zusammenhänge zu einer weiteren Tat.



Die Geschädigte lief gegen 04:40 Uhr den Gehweg der Fürther Straße entlang, als sie ein zunächst unbekannter Mann mit einem E-Scooter überholte. Im Vorbeifahren berührte er die Frau in schamverletzender Weise und ergriff daraufhin die Flucht.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen den Sachverhalt vor Ort auf. Im Zuge der ersten Ermittlungen fiel den Beamten eine Person auf, welche sich in unmittelbarer Nähe des Tatorts mit einem E-Scooter aufhielt. Da sich der Tatverdacht gegen ihn erhärtete, nahmen die Beamten den 21-Jährigen vorläufig fest und unterzogen ihn einer erkennungsdienstlichen Behandlung. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf in diesem Zusammenhang die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen.

Im weiteren Verlauf hat das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Die Beamten prüfen derzeit, ob der 21-Jährige für eine ähnlich gelagerte Tat in Betracht kommt. Bereits am 28.09.2023 (später Donnerstagabend) hatte ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer eine Fußgängerin in der Adam-Klein-Straße angesprochen und in sexueller Weise berührt.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl