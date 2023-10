PASSAU. Am Mittwoch (18.10.2023) kam es im Stadtgebiet aufgrund von zwei Aktionen von sogenannter Klimaaktivisten zu polizeilichen Einsätzen.

Mehrere Objekte in der Innenstadt plakatiert

Um 08.11 Uhr wurde der Polizei in Passau mitgeteilt, dass vermutlich über Nacht durch bislang unbekannte Personen eine Vielzahl an Plakaten an unterschiedlichen Objekten im Bereich der Universität Passau bis hin zur Innenstadt angebracht wurden. Auf den Plakaten wurde ein Infoabend von Aktivisten beworben. Die angebrachten Plakate ließen sich nicht restlos entfernen, weshalb Sachschaden entstand. Die genaue Höhe kann bislang noch nicht beziffert werden.

Ermittlungen zum Verdacht einer Sachbeschädigung wurden aufgenommen.

Fassade der Zentralbibliothek mit Farbe beschmiert

Um 14.14 Uhr erfolgte eine Mitteilung über Schmierereien an der Fassade der Zentralbibliothek der Universität Passau. Durch Polizeibeamte konnten vor Ort drei Tatverdächtige im Alter von 20 bis 25 Jahren antreffen werden. Die Fassade wurde unter Zuhilfenahme eines Feuerlöschers großflächig mit oranger Farbe beschmiert. Aufgrund einer Informationsveranstaltung der Universität hielten sich außerdem mehrere Personen auf dem Vorplatz der Bibliothek auf. Zu Behinderungen des Verkehrs oder dergleichen kam es nicht.

Der verursachte Sachschaden kann bislang ebenfalls noch nicht benannt werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle drei Tatverdächtigen, ein Mann und zwei Frauen, entlassen. Sie müssen sich nun für den Verdacht der Sachbeschädigung verantworten.

Die Ermittlung in beiden Fällen hat die Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen.

Veröffentlicht: 19.10.2023, 11.00 Uhr