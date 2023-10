KITZINGEN. Ein 52-Jähriger randalierte am Mittwochnachmittag in seiner Wohnung und bedrohte von dort aus die eingesetzten Polizeibeamten der Kitzinger Polizei. Ein daraus resultierender Großeinsatz endete mit der Festnahme des Mannes durch ein Spezialeinsatzkommando.



Gegen etwa 15:45 Uhr ging die Mitteilung über einen randalierenden 52-Jährigen in einer Wohnung in der Egerländer Straße ein. Beim Eintreffen der ersten Streife der Kitzinger Polizei sprach der Mann unmittelbar Drohungen gegen die Einsatzkräfte aus und äußerte, dass er diese erschießen werde. In der Folge warf er mit mehreren Gegenständen nach den Beamten, woraufhin der Bereich um die Wohnung weiträumig abgesperrt wurde.



Der Mann, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, reagierte nicht mehr auf die Ansprache der Kollegen und verblieb in seiner Wohnung. Daher forderte die Polizeiinspektion Kitzingen weitere Unterstützungskräfte in Form eines Spezialeinsatzkommandos und der Verhandlungsgruppe der Bayerischen Polizei an. Gegen 20:00 Uhr verließ der 52-Jährige kurzzeitig und konnte hierbei durch die SEK-Beamten widerstandslos festgenommen werden. Verletzt wurde niemand.



Der 52-Jährige wurde im Anschluss in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung und Gefährlicher Körperverletzung sowie eines Tätlichen Angriffs zum Nachteil der eingesetzten Beamten ermittelt.



Die Kitzinger Polizei wurde während des Einsatzes tatkräftig durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst unterstützt.