FÜRTH. (1197) Am Mittwochabend (18.10.2023) machten sich mehrere Jugendliche an einer Israel-Flagge vor dem Fürther Rathaus zu schaffen und flüchteten. Die Fürther Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 19:30 Uhr beobachtete ein Passant eine Gruppe von circa 10 Jugendlichen, welche sich vor dem Fürther Rathaus in der Königstraße aufhielten. Mehrere Jugendliche versuchten durch wiederholtes Hochspringen eine Flagge des Staates Israel, welche an einem Fahnenmast vor dem Rathaus angebracht ist, zu greifen. Einer Person aus der Gruppe gelang es schließlich sich an der Fahne festzuhalten.

Als der Passant daraufhin die Jugendlichen ansprach und die Polizei verständigte, flüchteten die bislang Unbekannten.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität der Unbekannten geben können, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl