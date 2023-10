RÖDENTAL, LKR. COBURG. Am Dienstag versuchten Schockanrufer ein Ehepaar aus Rödental um ihr Erspartes zu bringen. Die Ehefrau erkannte die Masche und sorgte für die Festnahme des Geldabholers. Ein Richter erließ Haftbefehl.

Dienstagmittag riefen Unbekannte bei einem Ehepaar aus Rödental an. Sie erzählten, dass ihr Enkel angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Er müsse deshalb eine Kaution in Höhe von 30.000 Euro zahlen, um eine Gefängnisstrafe abzuwenden. Der 65-jährige Mann glaubte dem Anrufer, besorgte die geforderte Summe und machte sich auf den Weg zum vereinbarten Übergabeort. Seine 60-jährige Ehefrau hegte währenddessen erhebliche Zweifel an der Geschichte und informierte die Polizei. Mehrere Streifen der Polizei aus Coburg und Neustadt bei Coburg konnten durch die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen den Ehemann im Stadtgebiet Coburg ausfindig machen und die Geldübergabe verhindern. Die Einsatzkräfte nahmen den aus Polen stammende Geldabholer noch vor Ort fest.

Der Mann muss sich nun wegen des banden- und gewerbsmäßigen Betruges verantworten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erließ ein Richter am Mittwoch Haftbefehl gegen den 23-Jährigen.