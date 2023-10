REGENSBURG. Am Freitag, den 13. Oktober 2023, kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt auf der Steinernen Brücke in Regensburg. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und schaltet ein Medien-Upload-Portal frei. Hier können der Polizei Fotos oder Videos zur Verfügung gestellt und die Ermittlungen dadurch unterstützt werden.

Gegen 12.15 Uhr stieß ein 28-jähriger Deutscher einen 20-jährigen, syrischen Mann von der Steinernen Brücke. Ein tatverdächtiger Mann wurde festgenommen und nach Unterbringungsbeschluss in einer Fachklinik untergebracht. Der verletzte Syrer konnte zwischenzeitlich aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet zur Klärung des genauen Tatablaufs weiterhin um Mithilfe der Bevölkerung. Insbesondere Fotos oder Videos, die zwischen 11:30 und 12:30 Uhr im Bereich der Steinernen Brücke in Regensburg gemacht wurden, sind von Interesse. Der Tatverdächtige reiste vormittags mit dem Zug aus Amberg an. Auch Beobachtungen in diesem Zusammenhang sind für die Polizei relevant. Hierzu hat die Polizei in ihrem Internetangebot ab sofort ein eigenes Medien-Upload-Portal unter nachfolgendem Link freigeschaltet:

https://medienupload-portal04.polizei.bayern.de

Alternativ kann das Portal auch durch Abscannen des QR-Codes erreicht werden.