FORCHHEIM. Unbekannte brachten an drei Stellen in Forchheim Graffitis mit antisemitischem Inhalt an. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Im Zeitraum von Montag, 7.45 Uhr, bis Dienstag, 7.45 Uhr, besprühten die Täter in der Straße „An der Regnitzbrücke“ eine Werbetafel, die Fassade eines Lagerhauses und einen Altkleidercontainer mit antisemitischen Graffitis. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Angaben machen kann, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg.