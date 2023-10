Verkehrskontrollen am Untermain – Zwei Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen

BAYERISCHER UNTERMAIN. Bei gleich zwei Verkehrskontrollen am Dienstag hatten Streifen der Polizei am Untermain den richtigen Riecher. Ein 29-Jähriger stand deutlich unter Drogeneinfluss. Ein 38-Jähriger war aufgrund Medikamentenkonsums nicht mehr fahrtauglich.

Erste Kontrolle am Nachmittag in Schneeberg

Eine Streife der Miltenberger Polizei kontrollierte gegen 14:30 Uhr den 29-jährigen Fahrer eines Lkws. Im Laufe der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann vor der Fahrt Amphetamin konsumiert haben könnte. Die Fahrt endete für ihn an der Stelle.

Weitere Kontrolle in Aschaffenburg

Ein 38-Jähriger geriet gegen 20:30 Uhr ins Visier der Aschaffenburger Polizei. Aufgefallen war der Mann aufgrund seiner unsicheren Fahrweise. Die Beamten konnten den Mann schließlich in der Hanauer Straße stoppen. Schnell stellte sich heraus, dass mutmaßlich zuvor eingenommene Medikamente für das Verhalten des Fahrers ursächlich sein könnten. Sein Autoschlüssel wurde vorläufig sichergestellt.

In beiden Fällen leiteten die Beamten Verfahren aufgrund der Verkehrsdelikte ein. Die Autofahrer mussten Blutentnahmen über sich ergehen lassen, deren Ergebnis Klarheit bringen sollen.



Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Alzenau

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag wurde in der Zeit zwischen 06:30 Uhr und 16:00 Uhr ein Mountainbike der Marke "Ghost" am Bahnhof entwendet. Das Rad war mit einem Schloss gesichert.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.



Polizeiinspektion Obernburg

WÖRTH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Freitag, 10:00 Uhr, und Dienstag, 08:30 Uhr, wurde ein grauer KIA Ceed offensichtlich mutwillig an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Das Auto war über die Dauer in der Ludwigstraße abgestellt.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.