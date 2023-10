ZIRNDORF. (1194) In der Nacht von Freitag (13.10.2023) auf Samstag (14.10.2023) beschmierten Unbekannte Straßenzüge in Ammerndorf (Lkrs. Fürth) mit diversen Schriftzügen und brachten zahlreiche Aufkleber an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Im Bereich um die Rothenburger- und die Cadolzburger Straße schmierten die Unbekannten Schriftzüge wie „1. FCN“, „GLUBB“, „ANTI FÜ“, „ACAB“ und „FICK DIE POLIZEI“ auf Parkbänke, Schaukästen und Verkehrsschilder. Hier brachten sie auch zahlreiche Aufkleber der „Ultra-Gruppierung“ an.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Zirndorf ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0911 96927-0 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel