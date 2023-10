DINKELSBÜHL. (1193) Am Dienstagabend (17.10.2023) löste ein Mann, welcher sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, einen Polizeieinsatz in Schopfloch (Lkrs. Ansbach) aus. Der 33-Jährige wurde in die Obhut einer Fachklinik übergeben.



Ein 33-jähriger Mann befand sich gegen 18:00 Uhr vor dem Anwesen eines Mehrfamilienhauses, in welchem er selbst wohnt, hielt ein Messer in der Hand und schrie lauthals. Als Anwohner den Mann ansprachen, entgegnete er dies mit lautstarken Drohungen und begab sich dann wieder in seine Wohnung.

Als eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Dinkelsbühl vor Ort eintraf, verhielt sich der Mann weiterhin aggressiv und bedrohte auch die Polizeibeamten.

Da sich der 33-Jährige offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, alarmierte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken unter anderem das Spezialeinsatzkommando (SEK). Nach weiteren erfolglosen Gesprächsversuchen durch die Verhandlungsgruppe Nordbayern, drang das SEK in die Wohnung ein und nahm den 33-Jährigen widerstandslos fest.

Personen kamen während des Einsatzgeschehens nicht zu Schaden. Der 33-jährige Mann muss sich nun wegen des Verdachts der Bedrohung strafrechtlich verantworten. Zudem wurde er in die Obhut einer Fachklinik übergeben.

Erstellt durch: Michael Petzold / mc