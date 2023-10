BAD NEUSTADT AN DER SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Donnerstagabend stellten Beamte der Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale in der Wohnung eines 33-Jährigen Betäubungsmittel sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde gegen den Tatverdächtigen inzwischen Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Am Donnerstag, gegen 22:40 Uhr stellten die Beamtinnen und Beamten im Zuge einer Personenkontrolle bei einer 36-Jährigen eine geringe Menge Amphetamin fest. Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt ordnete in der Folge die Durchsuchung der Wohnung an, in der auch ein 33-jähriger Mann lebt. Hierbei konnten mehrere Haschischplatten im dreistelligen Grammbereich sowie Metamphetamin, sogenanntes "Crystal" im zweistelligen Grammbereich aufgefunden werden. Wie sich im Rahmen der weiteren Ermittlungen herausstellte, ist derzeit davon auszugehen, dass der 33-jährige Mann mit den Betäubungsmitteln Handel treibt. Der Tatverdächtige wurde am Folgetag dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Dieser hat wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann erlassen. Er sitzt seither in einer Justizvollzugsanstalt ein. Die 36-jährige Frau muss sich ebenfalls einem Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.