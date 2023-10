KITZINGEN. Seit Montag wird ein 35-Jähriger vermisst, der sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden könnte. Der Mann verließ sein gewohntes Umfeld und kehrte bislang nicht mehr dorthin zurück. Die Polizeiinspektion Kitzingen hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 35-Jährige verließ seinen Arbeitsplatz in Nürnberg gegen 11:00 Uhr mit unbekanntem Ziel und kehrte bislang nicht mehr dorthin bzw. zu seinem Wohnort in Kitzingen zurück. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr Winkler in einer hilflosen Lage befindet. Nachdem erste Suchmaßnahmen durch die Polizei erfolglos blieben, wird nun auch die Bevölkerung bei der Suche um Mithilfe gebeten.

Personenbeschreibung des Vermissten zum Zeitpunkt seines Verschwindens:

176 cm groß

Schlanke Statur

Kurze, blonde Haare

Trägt einen 3-Tage-Bart

Ist mit einer dunkelblauen Jacke mit "DB"-Logo (Deutsche Bahn) auf der Brust, einem bordeauxroten Poloshirt mit "DB"-Logo auf der Brust, einer dunkelblauen Cargo-Hose und schwarzen Sneakern bekleidet

Trägt einen schwarzen eckigen Rucksack mit "DB"-Logo bei sich

Die Polizei Kitzingen nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort unter Tel. 09321/141-0 entgegen.