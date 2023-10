Versuchter Einbruch in Firmengebäude – Kripo sucht Zeugen

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchte ein bislang Unbekannter, sich gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude zu verschaffen. Die Alarmanlage verschreckte den Unbekannten scheinbar. Die Kripo sucht nun Zeugen der Tat.

Zwischen 23:20 Uhr und 03:50 Uhr schlug ein bislang Unbekannter eine Fensterscheibe eines Firmengebäudes in der Straße „Lange Hecke“ ein. Die Alarmanlage, welche daraufhin auslöste, schlug den Täter vermutlich in die Flucht. Auf dem Firmengelände wurden zudem mehrere Garagen angegangen. Der Sachschaden an den Objekten liegt bei ca. 3.000€, entwendet wurde nichts.

Die Polizeiinspektion Alzenau ermittelt und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Motorradfahrer bei Unfall mit Pkw leicht verletzt

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Zusammenstoß am Montagmorgen wurde ein 42-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt und musste vor Ort behandelt werden.

Gegen 06:45 ist es in der Hanauer Landstraße zu dem Unfall gekommen. Dem Sachstand nach hat eine 49-jährige Autofahrerin beim Ausfahren aus ihrem Grundstück offensichtlich den Motorradfahrer übersehen. In der Folge ist es zum Zusammenstoß gekommen, bei dem sich der Mann eine Verletzung am Bein zugezogen hat. Der Rettungsdienst hat den Mann vor Ort behandelt. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Im Drogenrausch - Mann greift Beamte an - Tatverdächtiger in Gewahrsam genommen

ASCHAFFNBURG - DAMM. Am Montagabend hat ein Mann Polizeibeamte angegriffen und musste in Gewahrsam genommen werden. Der Angreifer stand dabei offensichtlich unter Drogeneinfluss.

Anwohner hatten die Polizei gegen 21:30 Uhr wegen Ruhestörung verständigt. Ein Hausbewohner hatte umhergeschrien und laute Musik gehört. Als die Beamten mit dem Mann in Kontakt traten und androhten die Musikanlage sicherzustellen, griff sie der 36-Jährige an und versuchte die Einsatzkräfte zu würgen. Den Angriff konnten die Polizisten schnell abwehren und den Aggressor überwältigen.

Der Tatverdächtige musste in der Folge in Gewahrsam genommen werden. Am Morgen wurde er wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Er stand erkennbar unter Drogeneinfluss. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.



Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. In der Zeit zwischen Sonntag, 18:30 Uhr, und Montag, 00:30 Uhr, wurde ein weißer 7er BMW auf den Parkflächen vor dem Bauamt in der Cornelienstraße angefahren und beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Polizeiinspektion Miltenberg

STADTPROZELTEN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Sonntag, 18:00 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr, hat ein Unbekannter einen roten KIA Ceed bei einer Unfallflucht beschädigt und den Außenspiegel abgefahren. Das Fahrzeug stand in der Zeit in der Hauptstraße im Bereich der 80er Hausnummern geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.