2321 – Auto in Brand

Bundesstraße 17 / AS Bgm.-Ackermann-Straße / FR Süden - Am gestrigen Montag (16.10.2023) geriet ein Auto auf der B17 in Brand. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 14.00 Uhr geriet das Auto einer 24-Jährigen aus bislang unbekannten Gründen auf Höhe der Ausfahrt Bürgermeister-Ackermann-Straße in Brand. Die 24-Jährige konnte das Auto selbstständig verlassen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden.

Wie die Rettungskräfte leider feststellen mussten, wurde keine Rettungsgasse gebildet. Dies führte dazu, dass die Feuerwehr erhebliche Schwierigkeiten hatte mit den Löschfahrzeugen zur Einsatzörtlichkeit zu gelangen. Selbst mit einem normalen Auto war das Befahren kaum möglich.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer bereits bei stockendem Verkehr eine Rettungsgasse zu bilden. Nur so können Rettungskräfte schnell und ohne Störungen zu den Unfallörtlichkeiten gelangen.

2322 – Einbruch

Eurasburg – Am Montag (16.10.2023), zwischen 06.30 Uhr und 18.30 Uhr, ereignete sich in einem Ortsteil von Eurasburg ein Einbruch.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Brugger ein und durchsuchten mehrere Räume. Es entstand ein Beuteschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Wie üblich ermittelt die Kriminalpolizei Augsburg und bittet unter 0821/323-3810 um Hinweise.