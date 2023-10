LKR. BAMBERG. In der Nacht zum Freitag soll ein Mann in ein Schreibwarengeschäft in Zapfendorf eingebrochen sein. Streifen der Polizeiinspektion Bamberg-Land nahmen einen Tatverdächtigen auf der Flucht fest. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht nach Zeugen.

Gegen 3.30 Uhr am Freitag hatte ein Zeuge zerspringendes Glas aus einem Schreibwarengeschäft in Zapfendorf gehört und sofort den Notruf verständigt. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Bamberg-Land fahndeten nach dem Täter. Mit Erfolg: In der Nähe des Tatorts kontrollierten sie einen 22-Jährigen. Da dieser Diebesgut aus dem Schreibwarengeschäft bei sich hatte, nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest. In seinem Rucksack fanden sie Tabakwaren und Glücksspiellose im Wert von zirka 1.500 Euro. Wenig später wurden die Polizisten noch auf weitere Einbrüche in eine Bäckerei und eine Garage sowie den versuchten Aufbruch der Eingangstür einer Apotheke in Zapfendorf aufmerksam. Der Gesamtschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden dürfte im hohen vierstelligen Bereich liegen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln derzeit, ob der Mann auch für diese Taten verantwortlich ist. Noch in der Nacht durchsuchten Polizeibeamte die Wohnung des 22-Jährigen in Bamberg. Dort fanden sie weiteres Diebesgut und Beweismittel.

Der 22-Jährige wurde am Freitag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ dieser Haftbefehl gegen den Mann. Er befindet sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit wird geprüft, ob dem 22-Jährigen auch neun weitere Einbrüche in Hirschaid in der Nacht auf den 12. Oktober, in Strullendorf am 6. und 9. Oktober sowie am 16. September vorgeworfen werden können. Die Ermittler suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer Angaben zu den jüngsten Taten in Zapfendorf oder auch zu den Taten in Hirschaid oder Strullendorf machen kann, meldet sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kriminalpolizei Bamberg.