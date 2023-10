Fortbildungsveranstaltung am 30. September 2023



In Unterfranken leisten über 160 Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich Dienst in der Sicherheitswacht. Sie sind Ansprechpartner für die Bevölkerung, informieren die Polizei über verdächtige Vorkommnisse und beseitigen in Absprache kleinere Gefahrensituationen eigenständig. In diesem Aufgabenspektrum leisten die Angehörigen der Sicherheitswacht in Unterfranken jährlich über 20.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit und engagieren sich so für ein Plus an Sicherheit und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Um die fachliche Qualifikation auch nach der 40-stündigen Grundausbildung immer weiter zu erhöhen, finden jährlich mehrere Fortbildungen statt. Am Samstag, 30.09.2023, konnten über 100 Ehrenamtliche und Vertreter der Polizeidienststellen an der 4. Zentralen Fortbildungsveranstaltung in der III. Bereitschaftspolizeiabteilung in Würzburg teilnehmen.



Der unterfränkische Polizeivizepräsident, Holger Baumbach, begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, hob die Sicherheitswacht als wichtigen Baustein der bayerischen Sicherheitsarchitektur hervor und bedankte sich für das ehrenamtliche Engagement der Teilnehmer.



Fachbeiträge durch externe Referenten



Frau Vanessa Heinzle, Katja Knoesel und Kristina Schunk der Dr.-Karl-Kroiß-Schule (Förderzentrum mit Förderschwerpunkt Hören) bereicherten die Veranstaltung durch einen Vortrag zum Thema „Umgang mit Hörgeschädigten“. Ihnen lag es besonders am Herzen, in ihrem Vortrag die Zuhörer für das Thema Hörschädigung zu sensibilisieren und dadurch eventuelle Ängste sowie Hemmschwellen vor der Kommunikation mit Tauben und Schwerhörigen zu nehmen bzw. abzubauen. So wurde immer wieder Bezug zum Umgang mit Hörgeschädigten im Alltag bzw. bei Streifengängen genommen. Dank dieser sehr anschaulich dargestellten Situationen konnte bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Blick hierfür geschärft und mögliche Kommunikationsstrategien vermittelt werden.



Ein weiterer Teil der Veranstaltung beschäftigte sich mit dem Thema Brandschutz. Ein Referent der Feuerwehrschule Würzburg gab einen fundierten Einblick dazu, möglichen Brandgefahren und dem richtigen Verhalten als Ersthelfer. Auch hier gab es mehrere „AHA-Effekte, als untere anderem der Wäschetrockner als Brandursache Nummer eins in Wohnhäusern thematisiert wurde.



Interesse an der Sicherheitswacht?



Sollten durch den Artikel Ihr Interesse an dem Ehrenamt geweckt worden sein, wenden Sie sich gerne an Ihre zuständige Polizeidienststelle oder informieren sich unter: https://www.polizei.bayern.de/wir-ueber-uns/sicherheitswacht/index.html