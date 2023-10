NÜRNBERG. (1192) In den frühen Dienstagmorgenstunden (17.10.2023) besprühten Personen in Nürnberg-Gostenhof eine Tischtennisplatte in einer Parkanlage mit Farbe. Eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Nürnberg-West beobachtete die Tatausführung und konnte drei Tatverdächtige festnehmen.



Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West nahmen gegen 02:00 Uhr während ihrer Streifentätigkeit wahr, dass sich eine Personengruppe verdächtig an einer Tischtennisplatte im Jamnitzer Park zu schaffen machte.

Bei Annäherung an die Personen stellten die Beamten fest, dass die Tischtennisplatte zu circa einem Fünftel mit Farbe besprüht wurde.

Auf Ansprache hin versuchten die Personen zu flüchten. Die Polizeibeamten konnten zwei Tatverdächtige noch vor Ort stellen, ein 27-Jähriger wurde im Rahmen der eingeleiteten Fahndung betroffen.

Die Beamten stellten am Tatort und bei den Tatverdächtigen Spraydosen sicher.

Zudem fanden die Polizeibeamten bei einer 22-jährigen Tatverdächtigen eine geringe Menge Betäubungsmittel, vermutlich Crystal Meth, auf.

Gegen die Personen wird nun von der zuständigen Polizeiinspektion Nürnberg-West wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und gegen die 22-Jährige zudem wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt.

