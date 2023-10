AMPFING, LKR. MÜHLDORF AM INN. Am Dienstagmorgen, 17. Oktober 2023, brach in einer Firmenhalle in Ampfing ein Feuer aus. Bei dem Brand wurde nach aktuellen Erkenntnissen niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im niedrigen sechsstelligen Bereich bewegen. Die Kriminalpolizei in Mühldorf am Inn übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Am Dienstag (17. Oktober 2023), gegen 05:30 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle Traunstein die Mitteilung über einen Brand in einer Firmenhalle in Ampfing, im Bereich Neuhaus ein. Nach Ankunft der alarmierten Feuerwehren konnte festgestellt werden, dass eine Maschinenanlage in einer Sägewerks-Halle in Brand geraten war. Die Kräfte der zahlreich eingesetzten Feuerwehren konnten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Anlagen und Hallen verhindern und den Brand ablöschen.

Durch den Brand wurde niemand verletzt. Nach aktuellen Erkenntnissen wird der Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Euro-Bereich geschätzt.

Die ersten Ermittlungen erfolgten durch die örtliche Polizeiinspektion Mühldorf am Inn. Noch am selben Vormittag übernahmen der Kriminaldauerdienst und das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn die Sachbearbeitung. Unterstützt durch das Fachkommissariat für Spurensicherung der Kripo Mühldorf am Inn erfolgen nun weitere Untersuchungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein. Zur Brandursache kann derzeit noch keine Auskunft gegeben werden, jedoch liegen den Ermittlern bislang keinerlei Hinweise auf eine Brandstiftung vor.