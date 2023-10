NÜRNBERG. (1189) Am frühen Montagabend (16.10.2023) kam es im Bereich der westlichen Stadtgrenze zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Autofahrer hatte zu einem folgenschweren Überholmanöver angesetzt, bei dem letztlich vier weitere Fahrzeuge beschädigt und mehrere Personen verletzt wurden.



Zeugen meldeten der Einsatzzentrale der Polizei gegen 17:00 Uhr einen Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte ein BMW X5 in der Höfener Straße zum Überholen eines Transporters angesetzt, fuhr bei diesem Fahrmanöver allerdings über eine Verkehrsinsel und touchierte den Transporter, dem er dabei den linken Außenspiegel abriss. Trotz des entstandenen Schadens setzte der 29-jährige Fahrer des X5 seine Fahrt mit weiterhin hoher Geschwindigkeit fort. Beim Überholen zweier weiterer Fahrzeuge kollidierte der BMW zunächst mit einem Skoda Octavia, dem hierdurch das linke Hinterrad aus der Karosserie gerissen wurde, bevor er im Anschluss ins Heck eines Transporters fuhr. Letztlich verlor der 29-Jährige in der Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß der BMW in einen geparkten Opel und schob diesen gegen eine Hauswand, wodurch darüber hinaus auch ein dort befindlicher Stromkasten beschädigt wurde.

Durch das Unfallgeschehen erlitten nach polizeilichem Kenntnisstand insgesamt fünf Personen leichte Verletzungen, darunter die Beifahrerin des 29-Jährigen BMW-Fahrers sowie ein ebenfalls in dem Fahrzeug befindliches Kind. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes übernahmen die medizinische Betreuung der Verletzten. Der entstandene Sachschaden konnte zunächst nicht genauer beziffert werden, dürfte sich jedoch im Bereich von mehreren zehntausend Euro bewegen.

Unterstützt von Streifen der Polizeiinspektionen Nürnberg-West und Fürth, übernahmen Beamte der Verkehrspolizei Nürnberg die Unfallaufnahme. Bei dem 29-jährigen Unfallfahrer ergaben sich keine Anzeichen für Alkohol- oder Drogeneinfluss. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft stellte die Polizei den BMW sicher und leitete Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ein.

Im betroffenen Abschnitt bleibt die Höfener Straße für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Räum- und Bergungsarbeiten gesperrt.



Erstellt durch: Michael Konrad