2305 - Diebstahl

Lechhausen – Am vergangenen Freitag (13.10.2023) in der Zeit von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person die Kennzeichen eines geparkten Autos in der Pankratiusstraße Ecke Brunnenstraße.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Diebstahldeliktes. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2306 – Außenspiegel beschädigt

Lechhausen – Im Zeitraum von Freitag (13.10.2023), 17.30 Uhr bis Samstag (14.10.2023), 19.30 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen den Außenspiegel eines geparkten Pkws in der Schleiermacherstraße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2307 – Alkoholisiert und ohne Führerschein

Oberhausen – Am Sonntag (15.10.2023), gegen 00.15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen Pkw-Fahrer in der Stuttgarter Straße. Er war alkoholisiert und hatte keinen Führerschein.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Zusätzlich war der Mann nicht im Besitz eines Führerscheines. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme veranlasst, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Gegen den Mann werden jetzt Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis geführt.

2308 - Unfallflucht

Lechhausen – Am vergangenen Sonntag (15.10.2023) verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Zeit von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr einen Unfall mit einem geparkten Pkw in der Soldnerstraße. Die bislang unbekannte Person entfernte sich anschließend ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2309 – Vom Fahrrad gestürzt

Lechhausen – Am gestrigen Sonntag (15.10.2023) stürzte ein 80-jähriger Radfahrer alleinbeteiligt in der Curtiustraße vom Fahrrad und verletzte sich hierbei lebensgefährlich.

Gegen 19.30 Uhr war der Radfahrer gemeinsam mit seiner Frau in der Curtiusstraße unterwegs. Hierbei stürzte er ersten Erkenntnissen zufolge aus gesundheitlichen Gründen alleinbeteiligt vom Rad und zog sich dabei Verletzungen am Kopf zu. Eine Passantin verständigte die Polizei. Bei Eintreffen der Polizeistreife war bei dem Mann kein Puls und keine Atmung feststellbar. Der Radfahrer wurde im weiteren Verlauf vor Ort durch den Rettungsdienst und die Polizeikräfte erfolgreich reanimiert und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

2310 – Einbruch in Weinhandlung

Innenstadt - Im Zeitraum vom Donnerstag (12.10.2023), 19.15 Uhr bis Freitag (13.10.2023), 09.15 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in den Ladenbereich einer Weinhandlung in der Reichenberger Straße. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

2311 - Einbruch in Seniorenheim

Lechhausen - Am Freitag (13.10.2023), gegen 04.30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in mehrere Büroräume eines Seniorenheimes in der Kurt-Schumacher-Straße. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.



Lechhausen - Im Zeitraum vom Donnerstag (12.10.2023), 16.30 Uhr bis Freitag (13.10.2023), 07.00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen eines Seniorenheimes in der Robert-Bosch-Straße. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.