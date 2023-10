PASSAU. Am Samstag, den 14.10.2023, entwendete eine Gruppe mit fünf männlichen Personen im Rahmen einer Informationsveranstaltung am Ludwigsplatz eine am Stand angebrachte Flagge.

Gegen 17.15 Uhr kam während des Abbaus des Infostandes eine fünfköpfige Personengruppe hinzu. Eine Person aus der Gruppe riss dabei eine israelische Flagge vom Fahnenmast. Anschließend flüchteten die fünf Jugendlichen samt Fahne in unterschiedliche Richtungen. Nachdem der Betreiber des Infostandes die Polizei verständigte, wurden entsprechende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Wer sachdienliche Angaben zu dem Vorfall oder den Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten sich unter 0851/9511-0 bei der Kriminalpolizei Passau zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niedebrbayern, PKin Reiner, 09421/868-1015

Veröffentlicht am 16.10.2023 um 15.20 Uhr