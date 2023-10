HEPBERG, ALTMANNSTEIN, STAMMHAM, LKR. EICHSTÄTT; Im Rahmen einer polizeilichen Fahndung konnte in der Nacht auf Samstag ein 31-jähriger Mann in Dillingen a. d. Donau festgenommen werden. Er steht im dringenden Verdacht, zuvor mehrere Einbrüche in Bäckerei- und Metzgereifilialen im Landkreis Eichstätt begangen zu haben.

Gegen 03:30 Uhr war ein zunächst unbekannter Mann in ein Gebäude an der Hauptstraße in Hepberg eingedrungen und hatte die dortigen Filialen einer Bäckerei sowie einer Metzgerei nach Diebesgut durchsucht. Er wurde von einer eintreffenden Mitarbeiterin überrascht und konnte vom Tatort fliehen. Der Einbrecher verursachte durch sein rohes Vorgehen erheblichen Sachschaden.

Im Verlauf der Nacht wurde bekannt, dass auch in Altmannstein zwei Metzgereibetriebe durch einen Einbrecher angegangen wurden. Auch hier drang der Täter gewaltsam in die Betriebsräume ein und konnte dort jeweils einen geringen Bargeldbetrag erbeuten.

Während der ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt wurde ein weiterer Einbruchsversuch in eine Bäckerei in Stammham gemeldet. Hier flüchtete der Täter, ohne zuvor in das Gebäude eingedrungen zu sein.

Aufmerksame Zeugen berichteten der Polizei noch in der Nacht von einem verdächtigen Pkw, der im Zusammenhang mit den Einbrüchen aufgefallen war. Eine im Rahmen der ausgelösten Fahndung durchgeführte Überprüfung des Wagens durch Kräfte der Polizei in Dillingen a. d. Donau führte zur Festnahme eines 31-jährigen, mehrfach einschlägig in Erscheinung getretenen Mannes aus dem dortigen Landkreis. Im Fahrzeug konnte Einbruchswerkzeug aufgefunden werden.

Durch die sachleitende Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde aufgrund des dringenden Tatverdachts ein Haftbefahl beantragt, der am gestrigen Sonntag durch den zuständigen Richter erlassen wurde. Der 31-Jährige wurde inzwischen an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.