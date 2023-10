SONTHOFEN. Am 16.10.2023, gegen 10.55 Uhr kam es in der Promenadestraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verlor ein 91-jähriger Autofahrer aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß frontal gegen eine Hauswand. Das Fahrzeug fing durch den Aufprall Feuer, welches mittels Feuerlöscher vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Der Fahrer wurde wegen seiner lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Seine 86-jährige Beifahrerin zog sich ebenfalls erhebliche Verletzungen zu, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten. Am Pkw entstand Totalschaden, die Statik des Gebäudes sei jedoch nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. (PI Sonthofen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).