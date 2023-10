INGOLSTADT. Ein 25-jähriger Mann wurde in den späten Abendstunden am Donnerstag, den 12.10.2023, Opfer eines Straßenraubs.

Der Geschädigte war auf einem Fußweg neben der Fahrbahn in der Salierstraße in Kothau unterwegs, als gegen 21.30 Uhr neben ihm ein dunkler Wagen anhielt. Der Beifahrer des Fahrzeugs stieg plötzlich aus, ging auf den 25-Jährigen zu und forderte unter Gewaltandrohung die Herausgabe von Bargeld, so die Schilderung des Anzeigeerstatters. Als dieser der Forderung nicht nachkam, entriss der Unbekannte dem Geschädigten dessen Mobiltelefon. Anschließend stieg er wieder auf der Beifahrerseite des wartenden Pkws ein und entfernte sich mit dem Fahrzeug Richtung Ringsee.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, 185 cm groß, korpulent, ungepflegtes Äußeres. Er trug bei der Tatausführung eine lange dunkle Jeans, ein T-Shirt (Farbe nicht bekannt) und schwarze Sneaker mit weißem Nike Emblem. Er sprach deutsch mit ausländischem Akzent.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen