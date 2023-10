RIEDERING / ROHRDORF, LKR. ROSENHEIM. Im Zeitraum von Donnerstag (12. Oktober 2023) bis Samstag (14. Oktober 2023) kam es insgesamt zu vier Bränden, wobei Sachschäden im niedrigen vierstelligen Bereich entstanden. Nach Abschluss der Löscharbeiten der Feuerwehren übernahmen die Brandfahnder der Kripo Rosenheim die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache.

Das erste Feuer war am Donnerstagabend, des 12. Oktober 2023, gegen 20.45 Uhr in Rohrdorf ausgebrochen. Zwischen Höhenmoos und Schaurain stand ein Hackschnitzellager in einem Offenstadel in Flammen. Nach einem erfolgten Notruf konnten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Höhenmoos und Lauterbach den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Am darauffolgenden Freitagabend (13. Oktober 2023), gegen 19:15 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Autofahrer ein Flimmern an einem Holzschuppen am Kohlstattberg in Riedering. Das Feuer konnte kurz darauf durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Söllhuben gelöscht und somit ein Übergreifen auf eine angrenzende Maschinenhalle verhindert werden.

Einige Stunden später, in der Nacht auf Samstag, den 14. Oktober 2023, kam es zu zwei weiteren Bränden. Der erste ereignete sich gegen 1.45 Uhr an einer Böschung nördlich der Kreisstraße RO 5 in Rohrdorf. Die Flammen konnten durch die örtliche Feuerwehr gelöscht werden, bevor ein Schaden entstand.

Der zweite Brand ereignete sich gegen 4.30 Uhr an einem Bauwagen in der Nähe von Höhenmoos (Rohrdorf), welcher komplett in Flammen stand. Durch das rasche Eingreifen zahlreicher Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf einen angebauten Holzschuppen und ein angrenzendes Waldstück verhindert werden.

Der entstandene Sachschaden der Brände, bis auf den Böschungsbrand an der Kreisstraße RO 5, wird jeweils im niedrigen vierstelligen Bereich geschätzt.

Nach Abschluss der Löscharbeiten der eingesetzten Feuerwehren übernahmen die ersten Maßnahmen die örtlich zuständigen Streifenbesatzungen der Polizeiinspektionen Brannenburg sowie Rosenheim. Die weiteren Ermittlungen zu den vier Bränden übernahmen die Brandfahnder des Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim.

Zur genauen Brandursache können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Die Untersuchungen hierzu dauern noch an und die Ermittler bitten zur Klärung des Sachverhalts auch um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 08031/200-0 oder an jede andere Polizeidienststelle: