1812. Pkw kollidiert mit Tunnelwand; zwei Personen verletzt – Bogenhausen

Am Sonntag, 15.10.2023, gegen 06:15 Uhr, fuhr eine 55-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Citroen Pkw durch den Richard-Strauß-Tunnel (Mittlerer Ring) in nördliche Fahrtrichtung. Als Beifahrerin befand sich eine 35-Jährige mit Wohnsitz in Köln im Pkw.

Der Pkw kam plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Infolge des Zusammenstoßes wurde der Pkw nach links abgeleitet, kollidierte hier ebenfalls mit einer Schutzplanke, danach mit der linken Tunnelwand und kam dann zum Stillstand.

Durch den Unfall wurden die beiden Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Aufgrund des Unfalls war es den beiden Fahrzeuginsassen nicht möglich das Fahrzeug zu verlassen, da sich die Türen des Pkw verzogen hatten. Durch die von Zeugen hinzugerufene Feuerwehr konnten beide aus dem Fahrzeug befreit werden.

Beide verletzte Frauen wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Schutzplanken der Tunnelwände wurden beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Während den Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wurde der Richard-Strauß-Tunnel zweimal gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1813. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischen Handlungen – Sendling

Am Sonntag, 15.10.2023, gegen 03:45 Uhr, warteten zwei Frauen an der Bushaltestelle „Harras“. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite konnten sie einen Mann entdecken, der sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm und zu ihnen Blickkontakt hatte.

Eine der beiden Frauen rief den Polizeinotruf 110 und teilte den Vorfall mit. Eine hinzugezogene Streife der Polizeiinspektion 15 (Sendling) konnte den 42-Jährigen mit Wohnsitz in München noch vor Ort antreffen, kontrollieren und festnehmen.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungern eingeleitet. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen aus dem Polizeipräsidium München entlassen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1814. Größerer Polizeieinsatz aufgrund einer Bedrohungssituation – Hadern

Am Freitag, 13.10.2023, gegen 11:00 Uhr, kam es zwischen einem 44-Jährigen und einem 53-Jährigen (beide mit Wohnsitzen in München) zu einem verbalen Streit. Im Zuge des Streites hielt der 44-Jährige drohend ein Messer vor sich. Daraufhin schlug ihn der 53-Jährige mehrmals mit der Faust gegen Kopf und Oberkörper. Im weiteren Verlauf entfernte sich der 44-Jährige von der Örtlichkeit. Während der 53-Jährige über den Notruf die Polizei verständigte.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehr als zehn Streifen der Münchner Polizei konnte der 44-Jährige in unmittelbarer Nähe festgenommen werden. Das Messer trug der Tatverdächtige nicht mehr bei sich. Dieses konnte jedoch in unmittelbarer Tatortnähe aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 44-jährige Tatverdächtige wurde zu einer Polizeiinspektion gebracht und nach erfolgter Sachbearbeitung von dort aus entlassen.

Beide Beteiligte wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und mussten nicht ärztlich versorgt werden.

Die Münchner Kriminalpolizei ermittelt jetzt gegen beide wegen Körperverletzung, Verstoßes nach dem Waffengesetz und Bedrohung.

1815. Einbruch in eine Doppelhaushälfte – Grünwald

Am Samstag, 14.10.2023, gegen 13:30 Uhr, wurde durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte eingebrochen. Es wurde sich gewaltsam Zutritt über ein Fenster in das Haus verschafft. Das gesamt Haus wurde im Anschluss durchsucht und es wurde Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro entwendet. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Eine Spurensicherung wurde von der Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Eichleite und Perlacher Straße (Grünwald) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.