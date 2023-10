UNTERSIEMAU, LKR. COBURG. Unbekannte stahlen von Donnerstag auf Freitag eine Vielzahl Elektrowerkzeuge von einer Wohnungsbaustelle in Untersiemau. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Donnerstag, 19 Uhr, bis Freitag, 8 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu mehreren Wohnungen in der Kirchgasse in Untersiemau. Die Wohnungen liegen dicht zusammen und werden im Augenblick renoviert. Vermutlich über die benachbarte Kirche gelangten die Täter ins Innere. Dort stahlen sie eine große Anzahl an hochwertigen Akku-Elektrowerkzeugen verschiedener Hersteller. Insgesamt hatten die Maschinen einen Wert von mindestens 20.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Hinweise. Wer hat von Donnerstagabend auf Freitagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kirchgasse in Untersiemau gesehen? Melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/6450.