ANSBACH. (1187) Am Donnerstagabend (12.10.2023) stellte ein Passant in der Ansbacher Innenstadt eine Schmiererei mit Bezug zum aktuellen Nahostkonflikt fest. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Am 13.10.2023 teilte ein aufmerksamer Bürger bei der Polizeiinspektion Ansbach mit, dass er bereits am Vorabend gegen 22:30 Uhr einen aufgesprühten Schriftzug an einem Pfeiler des Herrieder Tor festgestellt habe.

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Ansbach fanden an der angegebenen Örtlichkeit die mittels Spraydose aufgebrachte Parole „Free Palestine M“ vor und leiteten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Aufgrund des offensichtlichen politischen Bezuges zum aktuellen Nahostkonflikt hat das zuständige Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte der Kriminalpolizei Ansbach die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.



