REGENSBURG. Am Freitag, den 13. Oktober 2023, kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt auf der Steinernen Brücke in Regensburg. Der Tatverdächtige wurde in einer Fachklinik untergebracht. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

Gegen 12.15 Uhr wurde ein 20-jähriger, syrischer Mann von der Steinernen Brücke gestoßen. Im weiteren Verlauf konnte ein 28-jährigen deutscher Mann festgenommen werden. Dieser wurde am 14. Oktober einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt, welcher einen Unterbringungsbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erließ. Daraufhin wurde der 28-jährige Tatverdächtige in einer Fachklinik untergebracht. Der 20-jährige Verletzte wurde nach der Tat zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat umgehend die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg aufgenommen. Diese sind noch nicht abgeschlossen. Auch das Motiv der Tat ist Gegenstand der Ermittlungen.