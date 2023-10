2303 – Betrunkener Lkw-Fahrer in Bahnunterführung

Dinkelscherben-Anried – Ein 42-jähriger Lkw-Fahrer fuhr am Freitagabend (13.10.2023) gegen 21.45 Uhr mit seinem Lkw-Gespann auf der Kreisstraße A 6 von Dinkelscherben-Elmischwang kommend in Fahrtrichtung Burtenbach. Auf der Strecke blieb der Lkw an der Bahnunterführung aufgrund einer Höhenbegrenzung von 3,50 Meter zunächst an der Tunneldecke hängen, fuhr dann aber trotzdem in den Tunnel ein. Dabei streifte der Lkw mit seinem Dach die obere Fassade des Tunnels und blieb dann letztendlich in der Unterführung stecken. Der Lkw wurde im Anschluss durch die Feuerwehr Dinkelscherben geborgen. Der Bahnstreckabschnitt wurde vorsorglich durch die Deutsche Bahn gesperrt.

Bei der Überprüfung des unverletzt gebliebenen Lkw-Fahrers stellten die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Zusmarshausen fest, dass der Mann alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Bei dem Mann wurde daraufhin eine Blutentnahme durch einen Arzt veranlasst. Gegen den Lkw-Fahrer läuft nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

An der Bahnunterführung entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Sachschaden am Lkw betrug ca. 15.000 Euro

2304 – Verkehrsunfall

Genderkingen – Gegen Freitagmittag (13.10.2023) fuhr ein 55-jähriger Kleintransporter-Fahrer auf der B 16 in westlicher Richtung. Als eine Hornisse durch das geöffnete Fenster in das Fahrzeug flog, wurde der Mann so stark abgelenkt, dass er schließlich die Kontrolle über seinen Transporter verlor. Der 55-Jährige geriet in den Gegenverkehr, wo er seitlich mit dem Pkw einer 52-Jährigen kollidierte. In der Folge fuhr diese zunächst nach rechts gegen die Leitplanke und von dort ihrerseits in den Gegenverkehr, wo ihr Pkw schließlich am rechten Fahrbahnrand zum Stehen kam. Glücklicherweise kam es hierbei zu keiner weiteren Kollision.

Der Unfallverursacher, sowie dessen Beifahrer blieben unverletzt, die Frau musste leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht werden. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Bis die Fahrbahn wieder freigegeben werden konnte, musste diese für ca. 1.5 Stunden gesperrt werden. Die Polizei wurde in diesem Zeitraum durch 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Genderkingen unterstützt.