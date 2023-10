BIESSENHOFEN. Am Abend des 15.10.2023 gegen 19:50 Uhr bemerkten Zeugen einen Feuerschein aus der Scheune eines leerstehenden landwirtschaftlichen Anwesens in Biessenhofen. Bis zum Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte wenige Minuten nach der Entdeckung stand bereits die gesamte Scheune in Flammen.

Das Feuer griff auf den Dachstuhl des angebauten Wohnhauses über. Die Scheune brannte nieder. Durch die sofortigen Löschmaßnahmen konnten Teile des Wohngebäudes gerettet werden. Die Feuerwehren Ebenhofen, Altdorf, Apfeltrach und Marktoberdorf waren mit etwa 120 Mann vor Ort. Weiter waren 2 Rettungswagen sowie ein Einsatzleiter des Rettungsdienstes im EInsatz. Der Sachschaden beträgt circa 500.000,- Euro. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die ersten Ermittlungen vor Ort tätigten Beamte der Polizeiinspektionen Marktoberdorf, Kaufbeuren und des Kriminaldauerdienstes Memmingen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Kempten geführt. (KPI Memmingen – KDD)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).