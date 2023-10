NÜRNBERG. (1186) In der Nürnberger Innenstadt ereignete sich am Samstagabend (14.10.2023) eine tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Bei der Festnahme griff eine der beiden Tatverdächtigen einen Polizeibeamten an.



Gegen 18:15 Uhr meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizei. Sie hatten im Bereich des Weikertsgäßchens auf Höhe der Königstraße einen handfesten Streit beobachtet. Eine Frau habe mehrfach auf einen Mann eingeschlagen, welcher sich anschließend zur Wehr gesetzt habe. Als eine alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte am Tatort eintraf, hatten Passanten die beiden bereits voneinander getrennt. Die Polizisten nahmen sowohl die 25-jährige Frau als auch ihren 39-jährigen Kontrahenten vorläufig fest.

Im weiteren Verlauf griff die Tatverdächtige einen Polizeibeamten an, welcher hierbei glücklicherweise unverletzt blieb. Sowohl die mit knapp zwei Promille alkoholisierte Frau als auch der 39-Jährige (rund drei Promille) zogen sich leichte Verletzungen zu.

Welcher Umstand den Streit ausgelöst hat, ist derzeit unklar und nun Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens, welches die Beamten wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet haben. Die 25-Jährige muss sich zudem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird sie einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Erstellt durch: Christian Seiler