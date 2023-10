STEIN. (1185) Ein Unbekannter belästigte am Samstagabend (14.10.2023) zwei Mädchen in einem Freizeitbad in Stein (Lkrs. Fürth) in sexueller Art und Weise. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Die beiden Geschädigten befanden sich gegen 18:30 Uhr in einer größeren Rutsche des Freizeitbades in der Albertus-Magnus-Straße. Ein unbekannter Mann befand sich hinter den beiden. Während des Rutschens näherte sich der Unbekannte den Mädchen und berührte die beiden unsittlich. Im Bereich des Rutschenbeckens machte eine der Geschädigten durch lautes Schreien auf sich aufmerksam. Als verständigte Streifen der Polizeiinspektion Stein in dem Schwimmbad ankamen, hatte sich die Person bereits unerkannt entfernt.

Es liegt folgende Beschreibung vor:

Etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 170 bis 175 cm groß, schmächtige Figur, schmale Schultern, dunkle Haare mit erkennbar zurückgegangenem Haaransatz. Er trug blaue Badeshorts mit einer orangefarbenen Kordel.

Die Kriminalpolizei Fürth übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die Beamten bitten Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat sowie zu dem unbekannten Mann geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Christian Seiler