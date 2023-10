NÜRNBERG. (1184) Am Samstagnachmittag (14.10.2023) überfiel ein Unbekannter einen Supermarkt im Nürnberger Stadtteil Gleißhammer und erbeutete Bargeld. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 14:40 Uhr trat ein Mann an die Kasse des Lebensmittelgeschäfts in der Velburger Straße heran. Unter Vorhalt eines Messers forderte er von dem Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Schließlich erbeutete der Unbekannte mehrere Tausend Euro und flüchtete zu Fuß in Richtung Scharrerstraße.

Personenbeschreibung:

Männlich, bekleidet mit einer dunklen Jacke, einer dunklen Jeans, dunklen Turnschuhen mit weißer Zwischensohle (Übergang zur Sohle). Ferner trug er eine dunkle Mütze sowie eine weiße FFP2-Maske.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die Beamten bitten Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler