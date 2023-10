BAYREUTH. In der Nacht auf Samstag beschmierten Unbekannte in Bayreuth einen Treppenaufgang mit Graffiti. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe.

Mit pinker Farbe sprühten die Täter in der Zeit von Freitagabend, 18 Uhr, bis Samstagfrüh, 8 Uhr, einen politisch motivierten Schriftzug an die Steinfassade eines Treppenaufgangs in der Jean-Paul-Straße. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Personen im Bereich der Jean-Paul-Straße gesehen haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0.