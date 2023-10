Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

BAMBERG. In der Nacht auf Mittwoch gerieten drei Männer im Ankerzentrum Bamberg in Streit. Einer der Männer wurde dabei mit einem Messer schwer verletzt. Die beiden Angreifer sitzen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg in Untersuchungshaft.

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 2.15 Uhr, gerieten im Ankerzentrum Bamberg drei Bewohner in Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte, als ein 28-Jähriger ein Messer gezückt und damit seinen 34-jährigen Kontrahenten angegriffen haben soll. Dieser erlitt dabei schwere Verletzungen im Bauchbereich. Gleichzeitig soll er von einem 39-Jährigen attackiert worden sein, der ihn mit einem Glas auf den Kopf geschlagen haben soll. Der Verletzte musste zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei Bamberg und die Staatsanwaltschaft Bamberg übernahmen die Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg wurden beide Tatverdächtige am Donnerstagvormittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl gegen beide. Sie befinden sich jetzt in verschiedenen Justizvollzugsanstalten und müssen sich unter anderem wegen versuchten Totschlags strafrechtlich verantworten.