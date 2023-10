BAMBERG. Am Freitagabend kam es in einem leerstehenden Einkaufszentrum mit dazugehörigem Parkhaus am Bamberger Bahnhof zu zwei Kleinbränden. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 18.45 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Bamberg-Forchheim die Mitteilung über die Rauchentwicklung auf dem Abrissgelände in der Ludwigstraße ein. Bei Eintreffen der Feuerwehr stellten die Einsatzkräfte die beiden Brandherde auf einem Parkdeck und im Bereich des ehemaligen Kinos schnell fest und löschten diese, so dass eine weitere Ausbreitung verhindert werden konnte. Durch das Feuer in der Räumlichkeit des ehemaligen Kinos wurde das Mobiliar in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden, wird aber derzeit auf wenige tausend Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalbeamten aus Bamberg übernahmen vor Ort die Ermittlungen und führten umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Aufgrund der Spurenlage gehen sie nach derzeitigen Erkenntnissen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Personen, die Freitagabend, gegen 18.45 Uhr, verdächtige Personen im Bereich des ehemaligen Kaufhauses in der Ludwigstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.