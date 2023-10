1805. Polizeieinsatz nach untersagter Versammlung am Odeonsplatz - Altstadt

Durch das Kreisverwaltungsreferat der Stadt München wurde eine angezeigte pro-palästinensische Versammlung auf dem Odeonsplatz, sowie vergleichbare Versammlungen, für den 13.10.23 untersagt.

Gegen 17 Uhr war der Odeonsplatz wie gewohnt von zahlreichen Touristen und anderen Besuchern gefüllt. Es konnten durch Einsatzkräfte aber auch Personengruppen festgestellt werden, die Kundgebungsmittel bzw. palästinensische Accessoires dabeihatten. Diese Personen wurden kontrolliert und belehrt. In der weiteren Folge entstand aus der losen Menschenansammlung nach und nach eine Situation, die als Teilnahme an der verbotenen Versammlung mit in der Spitze bis zu 300 Personen gewertet werden musste.

Nach den erforderlichen Lautsprecherdurchsagen in Deutsch und Arabisch wurde die verbotene Versammlung aufgelöst.

Ein Großteil der übrigen Personen entfernte sich nach mehrmaliger Aufforderung von der Örtlichkeit.

Im Nachgang zu der Situation wurden einige Personen in Gewahrsam genommen, denen die Teilnahme an einer verbotenen Versammlung vorgeworfen wird. Diese befinden sich zum Teil noch in der polizeilichen Maßnahme, sollen aber nach Beendigung entlassen werden.

Zur Durchsetzung des Versammlungsverbots waren heute ca. 350 Einsatzkräfte eingesetzt.