WEIHERHAMMER, LKR. NEUSTADT A. D. WALDNAAB. Am Donnerstag, den 12. Oktober, wurde ein mit Keyless-Go ausgerüsteter BMW X3 von bislang unbekannten Tätern in Weiherhammer entwendet. Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Mögliche Tatzusammenhänge werden geprüft.

Zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr waren Autodiebe in der Erzstraße in Weiherhammer unterwegs. Die bislang unbekannten Täter öffneten einen BMW X3 gewaltfrei und fuhren in unbekannte Richtung davon. Das Fahrzeug war vor dem Wohnanwesen des Autoinhabers geparkt. Das mit Keyless-Go ausgerüstete Auto hatte einen Zeitwert im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. hat die Ermittlungen übernommen und bittet bei den Fallklärung um Mithilfe der Bevölkerung. Wer war in der Nacht von 11. auf 12. Oktober, insbesondere zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr, in Weiherhammer unterwegs? Haben Sie Wahrnehmungen gemacht, die möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, dann melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. unter der Telefonnummer 0961/401-2222 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion.

Bei den Keyless-Go-Diebstählen handelt es sich um eine gängige Masche. Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang folgende Tipps:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab. Versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen, Alufolie) abzuschirmen. Machen Sie den Test: Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch Diebe keine Chance.

Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug Keyless-Go temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless-Go-Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für „Keyless-Go-Schlüssel“. So können die Diebe das Funksignal nicht über längere Strecken übertragen.