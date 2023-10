SCHWANDORF. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlugen Autodiebe in der Sonnenblumenstraße in Schwandorf zu. Bislang Unbekannte öffneten gewaltfrei einen mit Keyless-Go ausgerüsteten Audi SQ5. Die Kriminalpolizei Amberg bittet zur Ergreifung der Täter um Mithilfe der Bevölkerung.

Im Zeitraum vom 11.10.2023, 21:00 Uhr, bis 12.10.2023, 06:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen mit Keyless-Go ausgestatteten Audi SQ5 mit einem aktuellen Zeitwert im niedrigen, fünfstelligen Bereich. Dieser war in der besagten Nacht vor dem Anwesen der Autoinhaber geparkt. Im Anschluss an die Tat flohen sie unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein.