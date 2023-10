VILSECK, LKR. AMBERG-SULZBACH. Im Nachgang zu dem sexuellen Übergriff auf eine 40-jährige Frau am 7. Oktober in Vilseck, kam es am Abend des 12. Oktobers zu einer exhibitionistischen Handlung in Vilseck. Ein 26-jähriger Zivil-US-Amerikaner konnte festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt.

Am 12. Oktober, gegen 21:30 Uhr, wurde die Einsatzzentrale in Regensburg verständigt, da ein Mann in Vilseck in schamverletzender Weise auftrat. Er war zu Fuß in Vilseck unterwegs und zog sich dabei aus bis er nackt war. Passanten, die den Mann sahen, meldeten den Vorfall umgehend der Polizei. Im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Streifenbesatzungen der Inspektionen Auerbach, Sulzbach-Rosenberg, Amberg, sowie des Einsatzzuges und den Zivilfahndern aus Amberg konnte ein 26-jähriger Zivil-US-Amerikaner festgenommen werden. Die Ermittlungsgruppe „Garten“ der Kriminalpolizei Amberg, welche nach dem sexuellen Übergriff am 7. Oktober in Vilseck auf eine 40-jährige Frau, gegründet wurde, prüft nun, ob der Festgenommene auch für die zurückliegende Tat am 7. Oktober verantwortlich ist.

Der Mann wurde am 13. Oktober einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Amberg vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Der Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft.