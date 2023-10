RIEKOFEN, LKR. REGENSBURG. Am 12. Oktober2023 kam es zu einem Brand einer leerstehenden Scheune in der Hofmarkstraße in Riekofen. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und geht derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Kurz nach Mitternacht wurden in Riekofen Knallgeräusche wahrgenommen. Unmittelbar danach wurden Polizei und Feuerwehr verständigt, dass in der Hofmarkstraße eine leerstehende Scheune brennt. Aufgrund der sofortigen Alarmierung gelang es der Feuerwehr den Brand schnell zu löschen. Die unmittelbar nach der Tat eingeleitete Fahndung nach verdächtigen Personen verlief negativ. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Regensburger Kriminalpolizei hat die Sachbearbeitung in diesem Fall übernommen und geht nach aktuellem Stand der Ermittlungen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Die Spuren am Brandort wurden gesichert. Die Kriminalpolizei Regensburg bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion melden.