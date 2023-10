GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am Donnerstag (12. Oktober 2023) kam es in einem Restaurant in Garmisch-Partenkirchen zu einem Streit zwischen zwei Männern. In diesem Zuge verletzte einer der beiden Männer sein Gegenüber mit einem Messer. Die Kripo Garmisch-Partenkirchen hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen übernommen.

Am Donnerstag, 12.Oktober 2023, gegen 13:15 Uhr, kam es in einem Restaurant in Garmisch-Partenkirchen zunächst zu einem verbalen Streit zwischen zwei Küchenangestellten aus Garmisch. Im Verlauf der Auseinandersetzung verletzte der 41-Jährige seinen 40-jährigen Kollegen mit einem Messer an Hals und Hand. Die nicht lebensbedrohlichen Verletzungen des 40-jährigen Italieners wurden in einem Krankenhaus versorgt. Sein 41-jähriger Landsmann wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen festgenommen.

Die Erstmaßnahmen erfolgten durch die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen. Mit Unterstützung des Erkennungsdienstes übernahm das zuständige Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen die weiteren Untersuchungen. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II erfolgen nun weitere Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Am heutigen Freitag wurde der dringend Tatverdächtige dem zuständigen Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.