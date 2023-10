METTEN, LKR. DEGGENDORF. Schleierfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf haben Donnerstagabend, 12.10.2023, auf der Autobahn A 3, auf Höhe der Anschlussstelle Metten, eine Porsche Cayenne mit bosnischen Kennzeichen kontrolliert.

Die beiden Männer, ein 35-jähriger sowie ein 29-jähriger Bosnier, gaben an, von den Niederlanden in Richtung Bosnien unterwegs zu sein. Bei der Durchsuchung des Porsches fanden die Beamten im Kofferraum schließlich ein Paket mit rund einem Kilogramm Kokain, einige Haschcookies sowie eine geringe Menge Cannabis. Die Staatsanwaltschaft Deggendorf hat zusammen mit der Kriminalpolizeistation Deggendorf die Ermittlungen übernommen.

Mittlerweile erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Deggendorf Haftbefehl gegen die beiden Männer wegen des dringenden Tatverdachts der Einfuhr von Rauschgift in nicht geringer Menge. Sie sind am Freitag, 13.10.2023, dem Ermittlungsrichter vorgeführt und anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Veröffentlicht: 16.10.2023, 08.20 Uhr