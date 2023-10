ZEIL AM MAIN, LKR. HAßBERGE. Am Mittwochabend ist ein noch unbekannter Täter in die Büroräume eines Firmengebäudes eingebrochen. Er entwendete Wertgegenstände im Wert eines niedrigen sechsstelligen Betrags. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat inzwischen die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 20:35 Uhr drang ein Täter gewaltsam in ein Bürogebäude in der Straße Am Mühlbach ein und entwendete aus dem Innenraum Wertgegenstände im Wert eines niedrigen sechsstelligen Betrags. Der Sachschaden, den der Einbrecher bei der Tatausführung anrichtete, beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen dreistelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt nahm die Ermittlungen auf und bittet nun Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.