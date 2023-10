EGGENFELDEN. Am Donnerstag (12.10.2023) gegen 21.15 Uhr hielt sich eine 52-Jährige im Bereich des Stadtparks in Eggenfelden auf, als eine bislang unbekannte männliche Person sie packte und ihren mitgeführten Rucksack entwendete.

Die 52-Jährige war gerade auf dem Weg in Richtung der Tiefgarage bei der Parkanlage, als sie von einer unbekannten Person unvermittelt gepackt und geschubst wurde. Die Dame wehrte sich und wurde dabei leicht verletzt. Entwendet wurde ihr mitgeführter Rucksack , in dem sich unter anderem der Geldbeutel und das Handy befanden. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend fußläufig in Richtung Rathausplatz. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief bisher negativ.

Der Unbekannte wird folgendermaßen beschrieben:

ca. 35-40 Jahre alt

ca. 1,80 m groß

Dunkle Kleidung, Schuhe unbekannt

Schwarze Haare

Kein Bart

Keine Brille

Gepflegtes Erscheinungsbild

Hochdeutsche Sprache, teilweise mit bayerischem Dialekt

Wer sachdienliche Angaben zu dem Vorfall oder dem Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich unter der 0851/9511-0 bei der Kriminalpolizei Passau zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Reiner, PKin 09421/868-1015

Veröffentlicht am 13.10.2023 um 12.50 Uhr