BAYREUTH. Am Mittwochabend versuchten drei Unbekannte einem Mann eine Israel-Fahne in der Innenstadt zu stehlen. Der Mann konnte flüchten. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Bayreuth und sucht nach Zeugen.

Gegen 21 Uhr war ein 25-Jähriger auf dem Nachhauseweg. Dabei trug er eine kleine Israel-Fahne mit sich. Am Luitpoldplatz wurde der 25-Jährige von drei unbekannten Männern angesprochen. Diese versuchten mehrfach nach der Fahne des 25-Jährigen zu greifen. Schließlich floh der junge Mann über die Kanal- und die Schulstraße in Richtung Erlanger Straße. Er blieb unverletzt. Die drei Täter verfolgten ihn kurz bis zur Schulstraße. Sie werden auf zirka 20 Jahre geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer kann Angaben zum versuchten Diebstahl machen?

Die Ermittler suchen auch ganz konkret nach vier möglichen Zeugen: Der 25-Jährige floh vom Rathaus aus über einen Durchgang an der Graser-Grundschule vorbei in die Kanalstraße. Im Durchgang hielten sich zu diesem Zeitpunkt zwei Passanten auf. Außerdem sprach ein Pärchen den 25-Jährigen während seiner Flucht in der Schulstraße an. Die beiden Passanten und das Pärchen sind wichtige Zeugen für die weitere Ermittlungsarbeit. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegen.