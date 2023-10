NÜRNBERG. (1179) Wie mit Meldung 1138 vom 05.10.2023 berichtet, forderte ein zunächst unbekannter Mann in der Nacht zum 30.09.2023 in der Nürnberger Innenstadt Bargeld von einem 18-Jährigen und entwendete ihm ein Ortungsgerät. Anschließend griff er den jungen Mann an und flüchtete unerkannt. Die Kriminalpolizei hat nun einen Tatverdächtigen ermittelt.



Der 18-Jährige war gegen 03:10 Uhr mit mehreren Bekannten am Lorenzer Platz unterwegs. Als sie auf eine andere Personengruppe trafen, entwickelte sich aus bislang unbekannten Gründen eine verbale Auseinandersetzung. In deren Verlauf entfernte sich der 18-Jährige zusammen mit einem Mann aus dieser Gruppe. Der zunächst Unbekannte drohte dem jungen Mann mit Gewalt und wies ihn an, seinen Geldbeutel vorzuzeigen. Hieraus entwendete die Person ein münzgeldgroßes Ortungsgerät und forderte Bargeld von dem 18-Jährigen. Da dieser jedoch kein Geld mit sich führte, schlug der Mann auf ihn ein und flüchtete anschließend. Der 18-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte fahndeten nach dem Tatverdächtigen. Hierbei fanden sie wenige Straßen entfernt das gestohlene Ortungsgerät auf.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hatte in der Folge die weitere Sachbearbeitung übernommen. Hierbei befragten die Beamten mehrere Zeugen und werteten Hinweise aus.

Nun ist es den Ermittlern gelungen, einen 16-jährigen Tatverdächtigen zu identifizieren. Er muss sich wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Christian Seiler