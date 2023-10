EGGENFELDEN, LKR. ROTTAL-INN. Bei zwei unbewaffneten Tankstellenüberfällen sowohl in der Pfarrkirchener Straße als auch in der Lauterbachstraße innerhalb kürzester Zeit am Abend des 11.10.2023 konnte der Täter Bargeld und Zigaretten erlangen. Ein 24-Jähriger wurde noch in der Nacht als dringend Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts zweier Raubdelikte wurden von der Staatsanwaltschaft Landshut zusammen mit der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen. Im Rahmen einer Vorführung am Amtsgericht in Landshut gestern Nachmittag (12.10.2023) wurde Haftbefehl gegen den 24-jährigen Beschuldigten erlassen und gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Veröffentlicht: 13.10.2023, 10.04 Uhr